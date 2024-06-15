Вот такая у нас культурочка... 18+

Понимаю. Это вы пошутили... Так, значит, что же? НЕТ СПАСЕНЬЯ-то? ИЛИ ЕСТЬ?... ЕСТЬ! ЭТО - ПЛОЩАДЬ ТЯНЬ АНЬ МЫНЬ... Но это они в очередной раз прокатят... Как прокатили на днях возвращение своих "деток" из-за границы, которые там уже говорить по-русски разучились... Один путь - разогнать эту чиновничью вороватую армию.. ( Ишь, как они единым фронтом против Белоусова выступили... НЕ НРАВИТСЯ ОН ИМ)...

Олег Самойлов

Ну, конечно ж пошутил! При социализме ВСЕ были честными и открытыми! На кражу чужого НИКАК НЕ могли пойти! Потому и дверей в подъезды металлических НЕ было, ключики под коврики клаДИли от квартиры и записочку писали, ГДЕ ключик лежит! И НЕ воровал НИКТО НИКОГДА! И вот эту наглую ложь распространяют пиндосятина со прихлебатели: https://www.youtube.com/watch?v=U1WkMjMnaA0 и вот это вранье полнейшее: https://dzen.ru/video/watch/65145c39b503eb6059e00bc0 А уж насчет деток чьих-то - рекомендую поинтересоваться, ГДЕ детки и внучатки наших любимых и дорогих гениальных секретарей обитают! Могу порекомендовать порыться в помойках инета и разузнать, ГДЕ находятся детишки, внуки и правнуки наших ГЛАВНЫХСТРОИТЕЛЕЙКОММУНИЗМА! Посмотрит пусть Evgenija Palette и потом меня рылом потычет, хорошо? Да, еще у меня вопросишко: у Evgenija Palette возможность ЕСТЬ своих деток иль внуков в забугорье спровадить на учение или лечение?