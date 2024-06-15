Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вот такая у нас культурочка... 18+

Вот такая у нас культурочка... 18+

Менять в России надо всё Автор: Александр Дугин  Мы не можем всерьез взяться за войну с Западом, потому что за 30 с лишнем лет стали его частью, его периферией.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А советские слуги народа взяток НЕ брали! ОнЕ были кристально чистыми и АБСОЛЮТНО честными! Любую взятку СРАЗУ сдавали в фонд государства советского!
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2 час.
Evgenija Palette
Понимаю.  Это вы пошутили... Так, значит, что же? НЕТ СПАСЕНЬЯ-то?    ИЛИ ЕСТЬ?... ЕСТЬ! ЭТО - ПЛОЩАДЬ ТЯНЬ АНЬ МЫНЬ...  Но это они в очередной раз прокатят... Как прокатили на днях возвращение своих &quot;деток&quot; из-за границы, которые там уже говорить по-русски разучились... Один путь - разогнать эту чиновничью вороватую армию.. ( Ишь, как они единым фронтом против Белоусова выступили... НЕ НРАВИТСЯ ОН ИМ)...
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2 час.
Олег Самойлов
Ну, конечно ж пошутил! При социализме ВСЕ были честными и открытыми!  На кражу чужого НИКАК НЕ могли пойти! Потому и дверей в подъезды металлических НЕ было,  ключики под коврики клаДИли от квартиры и записочку писали, ГДЕ ключик лежит! И НЕ воровал НИКТО НИКОГДА!  И вот эту наглую ложь распространяют пиндосятина со прихлебатели:   https://www.youtube.com/watch?v=U1WkMjMnaA0   и вот это вранье полнейшее:   https://dzen.ru/video/watch/65145c39b503eb6059e00bc0    А уж насчет деток чьих-то - рекомендую поинтересоваться, ГДЕ детки и внучатки наших любимых и дорогих гениальных секретарей обитают! Могу порекомендовать порыться в помойках инета и разузнать, ГДЕ находятся детишки, внуки и правнуки наших ГЛАВНЫХСТРОИТЕЛЕЙКОММУНИЗМА!  Посмотрит пусть Evgenija Palette и потом меня рылом потычет, хорошо? Да, еще у меня вопросишко: у Evgenija Palette возможность ЕСТЬ своих деток иль внуков в   забугорье спровадить на учение или лечение?
- YouTube
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2 час.

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