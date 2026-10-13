Understanding the Shift: From Balance to Imbalance. E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Bravetotrade Let's review this NQ chart and draw some inference based upon market structure and price action.
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