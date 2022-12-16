Кузьмичев о Пиняеве в «Локо»: «Нужен сильный центральный защитник. Вот на такой трансфер можно потратить серьезные деньги»

Кузьмичев о Пиняеве в «Локо»: «Нужен сильный центральный защитник. Вот на такой трансфер можно потратить серьезные деньги»

Владимир Кузьмичев оценил вероятный переход хавбека Сергея Пиняева в «Локомотив». — В последние дни Пиняева активно сватают в «Локомотив».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх