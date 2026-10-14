Фото: Лишь человек, CC BY-SA 3.0, Wikipedia Появление Т-34 на поле боя поставило немцев перед неприятным фактом: советский танк не брали пушки.
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в 1941году с 76мм -до 1944 и только с 1944 т-34-85 , что повазан. До 1943года 5 июля т-34 были с 76 мм орудиями. а тигры, пантеры и фердинанды. Расстреливали их только сбоку. Вот тогда и стали появляться Т-34-85.