«В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в АПЛ. У нас нет футболистов такого уровня». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не готовы к игре в Европе. «Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в Мир РПЛ не сможет повторить мой успех – переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ.