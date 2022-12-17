«В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в АПЛ. У нас нет футболистов такого уровня». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не готовы к игре в Европе. «Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в Мир РПЛ не сможет повторить мой успех – переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ.
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