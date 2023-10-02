Академик Зверев: присуждение Нобелевской премии «за вакцины» политизировано

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что присуждение Нобелевской премии за исследование рибонуклеиновой кислоты и создание вакцин против COVID–19 на основе данных знаний является политизированным, сообщает сайт MK.
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