В Турции обвинили США в попытке теракта

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек 4 октября, сообщила газета Aydınlı.
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