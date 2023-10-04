В Турции обвинили США в попытке теракта

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек 4 октября, сообщила газета Aydınlı.