Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Когда Бидон разрешил

Когда Бидон разрешил

Вслед за новостью «Байден разрешил удары» последовало «Белый дом не комментирует», а дальше опять различные комбинации в СМИ из «может быть», «вероятно нанесут», «скорее всего в Курской области» и «вряд ли поможет».

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Этот старый пидор с его потомками должен стать мишенью для удара гиперзвуковой ракетой!!!! Иначе я Путина перестану уважать!!!!!!!!!!!!!Хватит блядь утираться!!!! Сделай как говорил!!!! Если драка неизбежна - бей первым!!!! Хватит ссать!!!! Кто хочет мира тот пусть готовится к войне!!!! Это сказано умными людьми!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.
Олег Самойлов
Эх, Серега! Тебя б нам президентом! Ты б ужО показал всему миру, чО надобно и КАК надобно! Респект тебе и уважуха!
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3 час.
АХ
Александр Харченко
Думаю тут тестируют систему управления России
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2 час.

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