Когда Бидон разрешил

Сергей Рубцов

Этот старый пидор с его потомками должен стать мишенью для удара гиперзвуковой ракетой!!!! Иначе я Путина перестану уважать!!!!!!!!!!!!!Хватит блядь утираться!!!! Сделай как говорил!!!! Если драка неизбежна - бей первым!!!! Хватит ссать!!!! Кто хочет мира тот пусть готовится к войне!!!! Это сказано умными людьми!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!