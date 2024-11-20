Казанский ТЮЗ покажет спектакль об участнике СВО «Просто жить»

В ноябре Казанский ТЮЗ приступит к работе над выпуском первой премьеры 2025 года – спектакля «Просто жить» по одноименной пьесе современного драматурга Яны Ореховой, в постановке режиссера Рамиля Кагарманова.
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