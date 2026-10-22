Алексей Коновалов/ТАСС Российские военные продвигаются на харьковском направлении. После зачистки волчанского котла – крупной операции, в ходе которой наши войска уничтожили более двух тысяч боевиков ВСУ, – штурмовики прорываются к населенному пункту Великий Бурлук.