Sony представила новые расцветки PS5 Slim на выставке CES 2024 Sony представила на выст...

Sony представила новые расцветки PS5 Slim на выставке CES 2024Sony представила на выставке CES 2024 три новых цвета PS5 Slim: версии “Вулканический красный”, “Стерлинговое серебро” и “Синий кобальт”, все они оснащены устройством для чтения дисков и отличаются элегантной металлической отделкой.