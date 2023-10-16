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В Киеве констатировали сохранение «русской социализации»

В Киеве констатировали сохранение «русской социализации»

Более половины дошкольников в украинской столице общаются как на украинском, так и на русском языках, но в целом социализация детей все равно происходит с помощью русского языка.

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