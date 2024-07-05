К нам приехал, к нам приехал...

Итак, Виктор Орбан прибыл в Москву! Звучит как начало детектива. Шутка ли: представитель европейской страны (!), которая сейчас председательствует в ЕС (!) прибыл в столицу изолированного-преизолированного государства (!).
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