Российские борцы бойкотируют Олимпийские игры в Париже из-за решения МОК

Сборная России по вольной борьбе решила бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в состав турнира всех 10 борцов, получивших олимпийские лицензии.
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