Монстра весом 13 килограммов выловил рыбак в Новосибирской области

Такого монстра житель села Усть-Тарка Борис Борисов выловил за свою жизнь впервые. Весы не дадут соврать – вес щуки без 100 граммов дотягивает до 13 кг! Такую добычу пенсионер выудил в местном водоеме, куда отправился вместе с другом.