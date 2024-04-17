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В офисе Павла Дурова есть два стула из тюремной загадки (ФОТО)

В офисе Павла Дурова есть два стула из тюремной загадки (ФОТО)

Предприниматель Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Они обсудили множество важных вопросов, связанных с деятельностью Дурова, но внимание аудитории привлекли детали интерьера, на фоне которого сидел бизнесмен.

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