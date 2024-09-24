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Царьград

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Чиновники пытаются сбежать с Украины до 10 октября: Обещания Киева Путину приняли неожиданный поворот

Чиновники пытаются сбежать с Украины до 10 октября: Обещания Киева Путину приняли неожиданный поворот

Киев обещал Путину ракетные удары, но их не разрешил Запад. В итоге обещания приняли неожиданный поворот, и теперь украинские чиновники пытаются бежать за границу до 10 октября.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Господа-товарищи,приходит время перемен со стороны Запада к &quot;кровавому клоуну&quot; и скоро Окраина останется не только без народа и территории,но и без истории...
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10 час.

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