РФ предостерегла от остановки огня на Украине без устранения первопричин конфликта

По словам эксперта Ивана Скорикова, Трамп умолчал о главном для РФ условии.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialПрезидент США Дональд Трамп хочет спасти Украину, заморозить конфликт и сменить на посту ее лидера Владимира Зеленского, но молчит о главном для России условии — денацификации.
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