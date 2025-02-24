ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр александров
    Уже не первый раз!!!изделие N2,штопаное!!!Вучич извинился з...
  • ШКИПЕР
    Вот ещё один из хитовыстуганных " братушек ", можно подумать, что представитель Сербии в ООН ,голосовал по своему усм...Вучич извинился з...
  • Бендер Задунайский
    Фуфел губастый .Вучич извинился з...

РФ предостерегла от остановки огня на Украине без устранения первопричин конфликта

РФ предостерегла от остановки огня на Украине без устранения первопричин конфликта

По словам эксперта Ивана Скорикова, Трамп умолчал о главном для РФ условии.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialПрезидент США Дональд Трамп хочет спасти Украину, заморозить конфликт и сменить на посту ее лидера Владимира Зеленского, но молчит о главном для России условии — денацификации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх