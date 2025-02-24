РФ предостерегла от остановки огня на Украине без устранения первопричин конфликта

По словам эксперта Ивана Скорикова, Трамп умолчал о главном для РФ условии.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialПрезидент США Дональд Трамп хочет спасти Украину, заморозить конфликт и сменить на посту ее лидера Владимира Зеленского, но молчит о главном для России условии — денацификации.