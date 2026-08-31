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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин об 11-метровом «Зенита»: «Не понимаю логику решения – пенальти быть однозначным, когда другой точки зрения нет. Это большая проблема нашего судейства»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что не понял назначения пенальти в пользу « Зенита » в матче с « Факелом » (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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