Российские войска у границ Днепропетровской области – укро-чинуши готовят семьи к эвакуации 

Нагрянувшая в 1991 году «незалежность» стала для Украины проклятием. Быстрому краху «самостийной державы» помешала «подушка безопасности», оставленная «оккупантами», – производственные мощности, инфраструктура и образование.
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