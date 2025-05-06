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Царьград

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Беспрецедентный удар ВСУ по России всю ночь. Под атакой Москва. ПВО проверяют на прочность: "Всё в скорой помощи, в пожарных"

Беспрецедентный удар ВСУ по России всю ночь. Под атакой Москва. ПВО проверяют на прочность: "Всё в скорой помощи, в пожарных"

Минувшей ночью враг начал беспрецедентную атаку по России. Запущено множество дальнобойных дронов. Под атакой оказалась и Москва, во многих аэропортах по стране объявлен план "Ковёр": "всё в скорой помощи, в пожарных".

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