Беспрецедентный удар ВСУ по России всю ночь. Под атакой Москва. ПВО проверяют на прочность: "Всё в скорой помощи, в пожарных"

Минувшей ночью враг начал беспрецедентную атаку по России. Запущено множество дальнобойных дронов. Под атакой оказалась и Москва, во многих аэропортах по стране объявлен план "Ковёр": "всё в скорой помощи, в пожарных".
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