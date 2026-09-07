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ВТБ Лизинг вошел в топ-5 крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса

Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг за первое полугодие 2026 года составил 64 млрд рублей, увеличившись на 73 % год к году.

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