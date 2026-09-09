Подкова на счастье

Все мы знаем популярную примету: нашёл подкову — повесь над дверью, и будет тебе счастье. Этот образ настолько прочно вошёл в нашу культуру, что стал международным символом удачи.
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и рисунок, и текст от ии... отсюда и отсутствие смысла-"Первый нашедший. Тот, кто первым находил подкову, должен был загадать желание, плюнуть на неё, бросить через левое плечо и уйти, не оглядываясь. Считалось, что после такого ритуала удача точно придёт."... так выкинул или нашёл???)
да, ценилась подкова именно найденная, это факт!
ценность подковы(как талисман удачи и счастья)-это всё намного иначе чем описано в статье☝️-подкова это самая важная часть коня! а конь-это значит что в семье есть на ком пахать, сеять, возить, ездить и т.д....ВСЁ, в деревне, опиралось на наличие коня в семье! есть свой конь, или даже не один,-то и семья обеспечена самым необходимым, а нету коня-и семье надо просить у тех у кого в хозяйстве есть конь(кони)! и не надо выдумывать про кузнеца, очистку и т.д.!
Согласна
Чудесный пост