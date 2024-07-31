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Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Вчера стала свидетельницей эпичного спора о том, кем были женщины в 90-е. Стандартная точка зрения, которую, думаю, поддержит большинство – женщины были той стабилизирующей силой, которая позволила расползающейся во все стороны реальности не развалиться окончательно.

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Комментарии
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Н
НС
Во все времена кто-то выбирает аморальный образ жизни, а кто-то не выбирает. Нельзя говорить о всех подряд. Исключением были Советские годы, когда всё было спокойно. Люди жили счастливой, свободной жизнью. А в 90-е действительно появилось то, чего раньше не было - проститутки вдоль широких улиц и загородных трасс. У нас это называлось &quot;стоит на Восстания&quot;. Так говорили про соседских дочерей, что мол старшая уже &quot;стоит на Восстания&quot;. Улица Восстания - широкая и прямая, по ней всегда шёл поток транспорта. Ну и авторка как всегда в своём репертуаре: &quot;женщины вынесли&quot;, ага - а то что мужикам в те годы пришлось несладко - об этом она умалчивает. А я пережил это - когда зарплату постоянно задерживают, да и она постоянно обесценивается. Всё время шабашки, шабашки - лишь бы хоть как-то концы с концами свести. Бедная жизнь. Кто занимался торговлей - братва наезжала. Выживали кто как мог. Я помню на базаре продавал что мог - ненужные мне вещи, наборы рюмок из Вековки, самодельные телеантенны(сам же их и делал)
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21 час.
Сергей С
&quot;...у многих не было выбора?&quot;(с) -  вы - сопливая  жертва егэ или ,ещё хуже,гнусно клевещете на россиянок.
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16 час.
Сергей С
а потом эта гнида кунин  слинял в Израиль и высосал там из ... &quot; Сволочей&quot;,а режиссёр армянской окружности снял мерзкую  брехню ,задействовав хороших актёров.
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