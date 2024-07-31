Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Н

НС

Во все времена кто-то выбирает аморальный образ жизни, а кто-то не выбирает. Нельзя говорить о всех подряд. Исключением были Советские годы, когда всё было спокойно. Люди жили счастливой, свободной жизнью. А в 90-е действительно появилось то, чего раньше не было - проститутки вдоль широких улиц и загородных трасс. У нас это называлось "стоит на Восстания". Так говорили про соседских дочерей, что мол старшая уже "стоит на Восстания". Улица Восстания - широкая и прямая, по ней всегда шёл поток транспорта. Ну и авторка как всегда в своём репертуаре: "женщины вынесли", ага - а то что мужикам в те годы пришлось несладко - об этом она умалчивает. А я пережил это - когда зарплату постоянно задерживают, да и она постоянно обесценивается. Всё время шабашки, шабашки - лишь бы хоть как-то концы с концами свести. Бедная жизнь. Кто занимался торговлей - братва наезжала. Выживали кто как мог. Я помню на базаре продавал что мог - ненужные мне вещи, наборы рюмок из Вековки, самодельные телеантенны(сам же их и делал)