Астраханский избирком готов к любым провокациям в преддверие выборов президента РФ

До первого дня голосования за президента Российской Федерации остался месяц. Накануне председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов дал пресс-конференцию, на которой рассказал о готовности региона к трехдневному голосованию.
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