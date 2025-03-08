Не так уж и часто я критикую инициативы наших депутатов, поскольку, во-первых, многие из них не так уж и бессмысленны, как может показаться на первый взгляд, а во-вторых, я уделяю внимание только самым глупым или вредоносным из них.
Большому человеку - большая скидка
Комментарии
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владимир
Не кнутом, так пряником. Оригинально.
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16 час.
sergey lapkin
Быстрее всего нужно ввести такую экспертизу для проектантов. Да и остальных депутатов тоже.
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1 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
А наш министр труда знает про эту халяву? Скидки же большие. Да и "человек " он не маленький. В смысле жирный, как боров. Не мешало бы ему фитнесом позаниматься.
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1 час.
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