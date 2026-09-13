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Спорт Уик-Энд

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Судей полощут не только в футболе: «Позорище! 7 пар глаз долго смотрят очевиднейший эпизод и принимают ошибочное решение» - Кожевников

Судей полощут не только в футболе: «Позорище! 7 пар глаз долго смотрят очевиднейший эпизод и принимают ошибочное решение» - Кожевников

- Как оцените скандальный эпизод с отменой гола Соркина в матче между ЦСКА и «Адмиралом»? - вопрос двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову.

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