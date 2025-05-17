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Путин обменялся с Токаевым мнениями по итогам переговоров России и Украины

Путин обменялся с Токаевым мнениями по итогам переговоров России и Украины

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе состоявшейся телефонной беседы обменялся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым мнениями по итогам переговоров Москвы и Украины, которые состоялись накануне в Стамбуле.

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