Путин обменялся с Токаевым мнениями по итогам переговоров России и Украины

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе состоявшейся телефонной беседы обменялся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым мнениями по итогам переговоров Москвы и Украины, которые состоялись накануне в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии