Свыше 300 тыс. человек возобновили профилактические обследования благодаря «Московскому чекапу»

Более 300 тысяч москвичей, которые два года не проходили профилактические обследования или вообще не посещали городские поликлиники, начали проверять здоровье благодаря программе «Московский чекап».
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