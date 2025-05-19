Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Это мы уже слышим  четвёртый год ,а могли бы дополнить  реальными  видео или фото. Они не ломаются значит не очень их...Жесточайшая бомба...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, просто молодчина!!!👍👍👍👍👍Олимпийский триум...

Новости СВО. Освобождён Богатырь, бунт в ВСУ из-за Курской области, Европа отказалась вводить войска на Украину, 19 мая

Новости СВО. Освобождён Богатырь, бунт в ВСУ из-за Курской области, Европа отказалась вводить войска на Украину, 19 мая

Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников Донецкая Народная Республика, 19 мая Российские войска заняли в ДНР населённый пункт Богатырь.

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