Новости СВО. Освобождён Богатырь, бунт в ВСУ из-за Курской области, Европа отказалась вводить войска на Украину, 19 мая

Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников Донецкая Народная Республика, 19 мая Российские войска заняли в ДНР населённый пункт Богатырь.
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