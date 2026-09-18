Производство вина в Крыму упало на четверть

Производство вина в Крыму резко упало по итогам первых восьми месяцев 2026 года. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК) выпуск тихих вин на полуострове сократился на 24,7% год к году — до 3,44 млн декалитров, а игристых вин — сразу на 38%, до 379,29 тыс.
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