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На фоне «российской угрозы»: США отправят в Польшу еще почти 2,5 тысячи военных

На фоне «российской угрозы»: США отправят в Польшу еще почти 2,5 тысячи военных

В связи с обострением на границе России и Украины США направят в Польшу около 2,5 тыс. военных. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио.

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