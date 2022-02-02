На фоне «российской угрозы»: США отправят в Польшу еще почти 2,5 тысячи военных

В связи с обострением на границе России и Украины США направят в Польшу около 2,5 тыс. военных. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио.
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