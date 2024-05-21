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Зеленский утверждает, что западное оружие не используется для нападения на Россию

Зеленский утверждает, что западное оружие не используется для нападения на Россию

В ходе недавнего интервью представителям информационного агентства Reuters президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западные державы за отказ разрешить Киеву использовать переданное ему оружие для нападения на территорию Российской Федерации.

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