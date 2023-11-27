Главный «Шерлок Холмс» СССР жестко высказался о Пугачевой

Народный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Василий Ливанов, наиболее любимый российскими зрителями за роль Шерлока Холмса, высказался об уехавших из России артистах, в частности, о певице Алле Пугачевой.
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