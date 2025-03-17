Хрущев- лучший руководитель СССР после Ленина!

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Нео-большевицкая пропаганда в режиме 24/7 кличет на царство нового "сталина" десятки лет. "Сталин" всё не находится, поскольку все кандидаты понимают, чем это для них кончится. Похоже, кто-то решил попробовать продать Хрущева очередным "великим деятелем"? А вот, назначение виновниками всех бед Гайдая, Рязанова и Задорнова - это вновь свежо и перспективно! Хотя, по сути - лишь римейк "сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст" 100-летней давности.