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Медвежий угол

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Хрущев- лучший руководитель СССР после Ленина!

Хрущев- лучший руководитель СССР после Ленина!

 Андрей Ладо Хрущев - лучший руководитель СССР после Ленина! Достижения Хрущева: 1. Увеличил расходы на науку в 10 раз!2.

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Комментарии
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Yuriy Garutsa
Для неустойчивой психики имбецила - всё логично.
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1 час.
Сергей Киселев
Автор - не  прав!  А  результаты  космических  достижений  заложил  Берия, который  из  &quot;шаражек&quot; выпустил  грамотных  ученых..
Ответить
1 час.
M T
Нео-большевицкая пропаганда в режиме 24/7 кличет на царство нового &quot;сталина&quot; десятки лет. &quot;Сталин&quot; всё не находится, поскольку все кандидаты понимают, чем это для них кончится. Похоже, кто-то решил попробовать продать Хрущева очередным &quot;великим деятелем&quot;? А вот, назначение виновниками всех бед Гайдая, Рязанова и Задорнова - это вновь свежо и перспективно! Хотя, по сути - лишь римейк &quot;сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст&quot; 100-летней давности.
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29 мин.
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