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Daily Moscow

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Ильяс Домнин: требовать от сотрудников внедрения ИИ можно только после создания необходимой инфраструктуры

Ильяс Домнин: требовать от сотрудников внедрения ИИ можно только после создания необходимой инфраструктуры

Системное внедрение искусственного интеллекта в компаниях тормозит не отсутствие интереса сотрудников к технологии, а нехватка необходимых условий для её использования.

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