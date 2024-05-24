В выходные дни жителей столицы ждут на ярмарках отечественной продукции

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 25-26 мая 2024 года, в секторах столицы пройдут различные ярмарки местной продукции с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонным сельскохозяйственным товарам.