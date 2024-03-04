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Суд взыскал в доход государства 1,3 млрд рублей с бывших чиновников Управделами президента

Суд взыскал в доход государства 1,3 млрд рублей с бывших чиновников Управделами президента

Генпрокуратуре удалось добиться взыскания через суд в доход государства 136 объектов недвижимости, а также 1,3 млрд рублей с бывших должностных лиц Управделами президента России, а также их родственников и четырех компаний — застройщиков жилого комплекса в столице в связи с нарушением антикоррупционного законодательстваПетроградский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 1 млрд 305 млн рублей с ряда бывших должностных лиц Управления делами президента России (УДП), а также их родственников и учредителей четырех компаний-застройщиков.

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Комментарии
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Александр Крылов
&quot;Героев&quot; надо знать всей стране не только пофамильно, но и в лицо.
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3 час.

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