Суд взыскал в доход государства 1,3 млрд рублей с бывших чиновников Управделами президента

Генпрокуратуре удалось добиться взыскания через суд в доход государства 136 объектов недвижимости, а также 1,3 млрд рублей с бывших должностных лиц Управделами президента России, а также их родственников и четырех компаний — застройщиков жилого комплекса в столице в связи с нарушением антикоррупционного законодательстваПетроградский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 1 млрд 305 млн рублей с ряда бывших должностных лиц Управления делами президента России (УДП), а также их родственников и учредителей четырех компаний-застройщиков.