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Истребители Су-34 ВКС РФ нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Истребители Су-34 ВКС РФ нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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