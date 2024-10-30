Mash: Инстасамка и Шнуров получили первый заказ на совместный корпоратив

Дуэт певицы Инстасамки и Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России. Через несколько часов после публикации в Сети кадров с их совместным клипом им пришел заказ на первый совместный корпоратив за 60 миллионов рублей.
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