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8 марта: глубокие исторические корни праздника

8 марта: глубокие исторические корни праздника

Протесты начались с женщин, которые вышли на улицы, требуя хлеба для своих голодных семей. Эти протесты быстро переросли в массовые беспорядки, в ходе которых были разрушены трамвайные вагоны и разграблены магазины.

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