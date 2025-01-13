Огнеборцы спасли восемь человек во время пожара в квартире дома в Анадырском проезде

Восемь человек спасены во время пожара в квартире на седьмом этаже дома в Анадырском проезде. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)