Подземные толчки произошли на Камчатке и Курилах

В Камчатском крае ощутили землетрясение магнитудой 5,6. Толчки достигали 4 баллов в Петропавловске-Камчатском и до 5 баллов местами по краю, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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