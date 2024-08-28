Страна и люди
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Страна и люди

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Медведев пробился во второй круг чемпионата по теннису US Open

Медведев пробился во второй круг чемпионата по теннису US Open

Теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Первая ракетка России обошел сербского соперника - Душана Лайовича.

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