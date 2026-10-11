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ВЕСТИ КРЫМ

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Высокая пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается 11 октября

Высокая пожарная опасность в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается 11 октября

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму. «Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности.

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