В России из-за коронавируса узаконят QR-коды

В России наступает эпоха QR-кодов - именно их теперь хотят узаконить наши власти. Российским кабмин подготовил два новых закона о введении QR-кодов в местах массового скопления населения и при полетах самолетами, а также поездками в поездах.
В России наступает эпоха QR-кодов - именно их теперь хотят узаконить наши власти. Российским кабмин подготовил два новых закона о введении QR-кодов в местах массового скопления населения и при полетах самолетами, а также поездками в поездах.
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