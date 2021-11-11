smi.media

195 подписчиков

В России из-за коронавируса узаконят QR-коды

В России наступает эпоха QR-кодов - именно их теперь хотят узаконить наши власти. Российским кабмин подготовил два новых закона о введении QR-кодов в местах массового скопления населения и при полетах самолетами, а также поездками в поездах.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх