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Около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

Около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Олимпийских играх в Пекине.  Об этом сообщил руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

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