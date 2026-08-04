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FiNE NEWS

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Развенчиваем мифы о запорах и геморрое: советы проктолога Татьяны Гармановой

Развенчиваем мифы о запорах и геморрое: советы проктолога Татьяны Гармановой

Проктолог, хирург и онколог Татьяна Гарманова рассказала о ключевых аспектах здоровой дефекации, а также о современных подходах к лечению распространённых проктологических заболеваний, таких как геморрой и анальная трещина.

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