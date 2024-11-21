Брухунова раскрыла, как ее сын Ваган относится к сестре — не всем так везет

Молодая мама рассказала, как изменился Ваган после рождения Матильды. Татьяна Брухунова Социальные сетиТатьяна Брухунова с мужем Евгением Петросяном заняты воспитанием двоих детей: четырехлетнего Вагана и годовалой Матильды.
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