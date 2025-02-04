Лукашенко набрал рекордные 86,82 процента голосов на выборах

МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в понедельник установил итоги президентских выборов, прошедших 26 января, подтвердив победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82% избирателей, принявших участие в голосовании, передает корреспондент РИА Новости.
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